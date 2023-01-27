В Калужской области найден живым пропавший мужчина
Днем в пятницу, 27 января, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что в Кировском районе найден живым пропавший ранее 57-летний мужчина.
- Найден, жив! – говорится в комментарии волонтеров. - Всем спасибо за репосты.
Этого человека искали с 24 января.
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