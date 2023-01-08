8 января советские войска освободили от гитлеровских захватчиков город Мосальск Калужской области

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 января.

1838 – в Калуге начала издаваться газета «Калужские губернские ведомости», просуществовавшая до 1917. Газета включала в себя две части: официальную и неофициальную, причем каждая из частей имела своего редактора. Сегодня газету с таким название вновь можно увидеть в киосках «Роспечать».

1831 – пост генерал-губернатора калужского покидает Хованский Николай Николаевич (1777 – 1837). Интересно отметить, что его сестра Екатерина была женой Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого, а дочь их, Аграфена Юрьевна (1789 – 1829), в 1809 стала женой князя Александра Петровича Оболенского, будущего калужского губернатора.

1912 в селе Васцы Мещовского уезда открыта библиотека-читальня попечительства о народной трезвости. (Источник: Морозова Г.М. История библиотечного дела в Калужском крае: краткие очерки. - Калуга, 1991. - Выпуск 1. С.69.)

1922 – в деревне Голодское (ныне Перемышльский района Калужской области) родился Николай Николаевич Харитонов (1922-1991). 19 августа 1944 он был удостоен звания Героя Советского Союза. Совершил 290 боевых вылетов, последние из которых прошли в боях за Берлин. В день авиации 1961 Герой войны участвовал в мирном воздушном параде и был ведущим отряда мощных сверхзвуковых машин. Умер 26 мая 1991, похоронен на Долгопрудненском кладбище в Москве. (Источник: Поленков К.А., Романова Т.В., Хромиенков Н.А. Калужане - Герои Светского Союза, Герои России.- Калуга: Золотая аллея, 2000. - С. 423- 424; Калужская область в Великой Отечественной войне: указатель лит. / Сост. Т.Ф. Трегубова и др.- Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2005. - С.183.)

1942 – советские войска освободили от гитлеровских захватчиков город Мосальск Калужской области. В освобождении участвовала 325-я стрелковая дивизия. Начало оккупации - 4 октября 1941 года.

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