Новые очистные сооружения и водозабор в Калуге оценили в 30 миллиардов рублей

В понедельник, 3 октября, губернатор калужской области Владислав Шапша принял участие в Парламентских слушаниях Совета Федерации. Они были посвящены параметрам проекта федерального бюджета на 2023 год.

Глава региона выступил с несколькими инициативами.Шапша попросил поддержать регионы-доноры с уровнем бюджетной обеспеченности хотя бы до 1,1.

- Ощутимой помощью стала бы, например, частичная компенсация расходов по повышению оплаты труда бюджетников, - отметил губернатор.

Также в выступлении Шапши речь шла о строительстве в Калуге нового водозабора и реконструкции очистных сооружений. Как заявил губернатор, это улучшит качество жизни людей и станет стимулом для жилищного строительства.

- Проекты оцениваются в 30 миллиардов рублей, - пояснил Владислав Шапша. - При поддержке правительства, верхней палаты Федерального Собрания готовы работать с новыми инструментами развития, чтобы получить финансирование проектов. Рассчитываю, что наши инициативы будут учтены. Это позволит Калужской области в непростой период сохранить финансовую устойчивость, реализовать важные проекты развития.

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