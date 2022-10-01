Калужские студенты-железнодорожники замерзают в общежитии

Жительница Калужской области в субботу, 1 октября, на странице губернатора Владислава Шапши пожаловалась на отсутствие отопления в общежитии филиала Петербургского университета путей сообщения.

По словам женщины, в комнатах стоит сырость и плесень, дети начинают болеть, но при этом пользоваться обогревателями здесь запрещают.

- Надо готовить сани летом, а телегу зимой, а у нас как всегда наоборот, - посетовала жительница.

В Министерстве образования региона заявили, что общежитие получило отопление еще 12 сентября, а сейчас ведутся профилактические работы на котельной.

- К понедельнику их завершат, - пообещали в ведомстве.

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