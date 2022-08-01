В Калуге жители просят обновить общественный транспорт

В понедельник, 1 августа, на совещании правительства Калужской области ЦУР сообщил, что за последнюю неделю калужане особенно часто говорили об общественном транспорте.

По словам представителя ЦУР, такой всплеск обращений был вызван новостью о вводе новых автобусов в Обнинске.

Люди спрашивали, когда модернизируют систему общественного транспорта в других муниципальных образованиях.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ответил, что будет прорабатывать этот вопрос на федеральном уровне.

- Когда жители Калуги говорят о необходимости модернизации общественного транспорта, они абсолютно справедливы, – сказал глава региона. – Дмитрий Александрович, я прошу вас подготовить соответствующее предложение, чтобы мы могли с правительством Российской Федерации искать новые возможности для решения этой задачи.

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