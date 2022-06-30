На Литвиновском кладбище в Калуге готовят место под новые могилы

Начальник управления городского хозяйства Калуги Александр Шпиренко провел рабочее совещание на Литвиновском кладбище.

Как сообщили в управлении городского хозяйства, за последнее время установили дополнительный мусорный контейнер, завезли два КамАЗа песка для благоустройства калужанами захоронений близких и родных и прочистили водоотводные каналы.

- В связи с необходимостью расширения действующего кладбища, в ближайшее время проведём торги на расчистку дополнительного участка под захоронения, - сообщили в городской управе.

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