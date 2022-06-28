На прошлой неделе в Калуге на свет появились 86 малышей

Во вторник, 28 июня, городская управа Калуги сообщила, что на прошлой неделе в областной столице на свет появились 86 калужан.

Родилось 49 девочек и 37 мальчиков. Из них 2 двойни!

Среди малышей есть Злата, Владислава, Мия, Николай, Рая, Агдалия, Оливия.

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