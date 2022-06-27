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Калужская область станет центром научно-технологических проектов России

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.06.2022 20:10 0 305
Калужская область станет центром научно-технологических проектов России

«Росатом» заключил договоренность с правительством региона о создании международного научно-образовательного центра. В то же время совместно с Минздравом РФ начнется производство радиофармпрепаратов. Это закроет потребность нашей страны во многих зарубежных препаратах.

Решение о создании в Обнинске НОЦ обсудили в День мирного атома. Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, жители обнинска видят свой город именно городом-университетом.

Центр появится на базе местного Института атомной энергетики. В ИАТЭ готовят специалистов по 17 направлениям. Из 2,5 тыс. студентов шестая часть – иностранцы из 48 стран мира.

Калужская область прочно ассоциировалась с новациями, – говорит гендиректор агентства массовых коммуникаций «Регион медиа», политтехнолог Игорь Даченков. – Там был создан большой инвестиционный кластер, и это было основой развития экономики региона. Теперь область поднимается на более высокую ступень развития экономики: от участия в сборочной технологической цепочке там переходят к непосредственному созданию продуктов. Там, где инновации, – там молодые ученые, а это залог будущего развития экономики нашей страны, – добавил Даченков.

– Если говорить про Обнинск, то сотрудничество с «Росатомом» там выглядит максимально логичным, – говорит председатель экспертного совета комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по промышленной политике Моисей Фурщик, – поскольку он исторически был наукоградом, там была построена первая в мире атомная станция, и для развития там не хватало большей интеграции науки с образованием и промышленностью. Если благодаря НОЦ это удастся сделать, то это будет очень прогрессивно для города.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что Обнинск – это самый благополучный город Калужской области. Строятся школы, детсады, обновляется общественный транспорт, увеличивается население.

– Если мы хотим создавать точки роста, создавать города, куда будут тянуться люди, для того чтобы работать на предприятиях научно-промышленного комплекса, на предприятиях «Росатома», конечно, нужно продолжать им помогать. Создавая звезды, не нужно бояться вкладывать в них средства, – сказал губернатор.

— Ему эта тема знакома, - говорит зампред региональной Общественной палаты, политолог Анри Амбарцумян, – у него хорошие личные контакты с руководством «Росатома». В Калужской области уже реализованы и продолжают реализовываться целый ряд проектов в области мирного атома. Это значит, что Калужская область и Обнинск получат дополнительный импульс развития как научной сферы, так и производственной, что сегодня очень важно.

– Это уже стратегия действий, которая подкреплена конкретными делами и рассчитана на длительный срок, – в заключении сказал эксперт.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.06.2022 20:10 0 305
Тэги: область
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