Праздник возможностей

НЛМК-Калуга помог организовать семейный фестиваль для особенных детей.

В Обнинске прошел праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ярким мероприятием предприятие НЛМК-Калуга завершило проект грантовой программы «Стальное дерево». Он помог волонтерам закупить игровое, спортивное и музыкальное оборудование, которое поможет проводить семейные фестивали для особенных детей.

Проект поддержали благотворительный фонд «Милосердие», Клуб скаутов-добровольцев «Журавленок» и Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие».

Дети и родители участвовали в тематических конкурсах и играх, которые проводили скауты-добровольцы на площадке «Доверия». Ребята проходили веревочную трассу, пробовали свои силы в стрельбе из лука и мечевом бое в специальном снаряжении, играли в футбол, волейбол, бадминтон и другие игры.

Алексей Крулик, генеральный директор НЛМК-Калуга: Я рад, что мы проводим этот праздник здесь, в центре «Доверие», где деткам всегда рады, где знают, как с ними работать, где детям нравится. Я очень рад, что благотворительный фонд «Милосердие» и НЛМК-Калуга смогли помочь организовать этот праздник, сделать его чуть ярче и веселее. И мы рады, что именно скауты-добровольцы из клуба «Журавленок» выиграли грант нашей программы «Стальное дерево» для закупки оборудования для проведения праздников с особенными детьми.

В подопечных реабилитационного центра «Доверие» - 757 семей из Обнинска, Жуковского и Боровского района. У бОльшей части из них нет возможности активно и интересно проводить время на природе по разным причинам, в том числе из-за отсутствия доступной среды или транспорта. Загородный досуг требует большой подготовки и организации программы, интересной всем членам семьи. Ведь часто наряду с «особенным» ребенком в семьях есть еще старшие или младшие дети, которые тоже требуют внимания родителей.

В течение десяти лет центру «Доверие» в организации мероприятий на природе помощь оказывает клуб скаутов-добровольцев «Журавленок». Но немногочисленный набор игрового и туристического снаряжения не позволял добровольцам в полной мере реализовать все разработанные комплексные спортивно-туристские, краеведческие, экологические и игровые программы на природе для детей и семей. Поэтому директор клуба Ольга Журавлева решила подать заявку на получение гранта программы «Стальное дерево».

Ольга Журавлева, директор Клуба скаутов-добровольцев «Журавленок»:

- Сегодня здесь большой праздник, и это праздник возможностей, это праздник «Дети - детям». Наш Клуб скаутов-добровольцев стал его активным организатором. И так здорово, что эту возможность и добровольческие инициативы поддерживает НЛМК-Калуга – большое красивое предприятие, которое много делает для развития нашего региона. Больше «спасибо» программе «Стальное дерево»! Мы счастливы, что мы стали победителями, и теперь мы можем проводить выездные проекты для особенных ребят Калужской области. Мы планируем развивать новый молодежный вид спорта - фрироуп – прохождение веревочных трасс. Ребята будут танцевать и слушать музыку – потому что благодаря гранту у нас появилась беспроводная музыкальная колонка, а вы сами понимаете – когда выезжаешь в лес, электричества нет, но с такой колонкой мы можем все!

Это уже третий фестиваль на открытом воздухе для семей с особенными детьми Обнинска, Жуковского и Боровского районов, который организовали с помощью гранта программы «Стальное дерево». В дальнейшем закупленное оборудование будут использовать на мероприятиях для детей с ограниченными возможностями здоровья по всей Калужской области..

Светлана Дробышева, директор Обнинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»:- Огромное «спасибо» НЛМК-Калуга и программе «Стальное дерево»! 28 лет я - директор реабилитационного центра «Доверие», и сейчас осуществилась моя мечта, потому что теперь семьи наших детей могут соревноваться и в нашем центре, и участвовать в однодневных походах, в выездных соревнованиях. Это так здорово, потому что у нас никогда бы не хватило сил все это сделать для 150-200 человек. Я смотрю на счастливые глаза бабушек, мам, пап, я сама тоже могу попробовать это оборудование и детям показать, что это возможно даже самым слабым. Главное – продолжение проекта огромное – заявка на это мероприятие есть уже из Боровского и Малоярославецкого районов, и теперь они будут регулярными! Спасибо вам большое, добрые волшебники!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.