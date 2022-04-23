Главная Новости Общество
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

23 апреля родился Сергей Прокофьев

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.04.2022 07:50 0 206
23 апреля родился Сергей Прокофьев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 апреля.

1779 – в одном из предложений Калужского, Тульского и Рязанского наместника М.Н.Кречетникова в наместническом правлении говорится: «Предписано от меня в экспедицию о казенных в сей губернии построениях отрядить господина советника калужского наместничества гражданской палаты Никитина, не только в сем, но и … в уездных городах самоличное его господина Никитина назирание весьма нужно…». Наместник освободил Никитина от присутствия в Калужской палате гражданского суда да окончания летних строений. Наблюдение за строительством уездных городов по регулярным планам, созданным под его руководством, входило в обязанности П.Р.Никитина.

1891 – родился Сергей Сергеевич Прокофьев (23(11).04.1891 – 5.03.1953). Выдающийся композитор, пианист и дирижер, народный артист РСФСР (1947), лауреат Государственной премии (1943, 1946, 1947, 1951). Летом 1935 года жил в доме отдыха в городе Тарусе, где работал над балетом "Ромео и Джульетта", часто гостил на даче "Бугры" близ города Малоярославца у известного русского художника Петра Петровича Кончаловского (1876-1956).

1927 – родился Валентин Петрович Егоров (1927 – 25.12.1989). С именем этого человека связано строительство домов на ул. Кирова в 1950-е гг. В 1955 г. он участвовал а разработке генплана г. Калуги, детальной планировке его центральной части.

1946 – в Туле родился Александр Константинович Ларин. Калужанам он известен как журналист, писатель, художник. А.К.Ларин - лауреат Всероссийской литературной премии "Отчий дом" имени братьев Киреевских и областной литературной премии имени Леонида Леонова.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.04.2022 07:50 0 206
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Зачем накручивать показатели в Телеграм
Крематорий или кладбище: как похоронить умершего?
Телескопические подъемники: как выбирать?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru