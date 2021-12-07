Александра Ермилова открыла для себя новую мотивацию

Участница Александра Ермилова

Прошла ещё одна неделя моей дружбы с центром «Борменталь». До этого я рассказывала, как поменялись мои вкусовые привычки, о том, что я занимаюсь собой. В этот раз хочу рассказать про психологические консультации в центре. Данные консультации - это не только путь, ведущий к правильному питанию, но и поддержка в других сферах жизни. Благодаря групповым и индивидуальным консультациям я решила поменять свою жизнь. Это направление дало мне толчок к дальнейшему развитию. Я пошла учиться, чтоб повысить свои профессиональные знания и умения. Спасибо центру за явное улучшение моей жизни и возможность новых свершений.

Центр снижения веса «Доктор Борменталь» Маргарита Павлова

На этой неделе я откорректировала Александре питание, чтобы ускорить процесс снижения веса, ведь до подведения итогов остались считанные дни, а так хочется выиграть

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