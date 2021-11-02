Во всех 26 районах Калужской области за сутки вновь выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 1 ноября, подтвердили 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 53 142, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 100 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 50 606 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв эпидемии по-прежнему 854 калужанина.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1682 человека. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом вновь выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 701 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 97 (+4),
- Боровский район – 86 (+5),
- Малоярославецкий район – 85 (+4),
- Кировский район – 76 (+6),
- Козельский район – 66 (+4),
- Жуковский район – 59 (+3),
- Дзержинский район – 55 (+4),
- Людиновский район – 49 (+4),
- Сухиничский район – 36 (+5),
- Думиничский район – 32 (+3),
- Медынский район – 31 (+3),
- Тарусский район – 29 (+2),
- Бабынинский район – 28 (+2),
- Юхновский район – 27 (+2),
- Ферзиковский район - 25 (+2),
- Хвастовичский район – 24 (+2),
- Перемышльский район – 23 (+2),
- Спас-Деменский район – 22 (+2),
- Жиздринский район – 21 (+2),
- Мещовский район – 21 (+2),
- Мосальский район - 20 (+2),
- Куйбышевский район – 19 (+3),
- Барятинский район – 17 (+2),
- Ульяновский район – 17 (+2),
- Износковский район – 16 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 ноября 2021 года.
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