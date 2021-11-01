Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 31 октября, подтвердили 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 960, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 103 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 50 506 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 85 и 86 лет, 59-летний пациент из Козельского района и 87-летний житель Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 854 калужанина.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1600 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 693 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 93 (+4),
- Боровский район – 81 (+2),
- Малоярославецкий район – 81 (+4),
- Кировский район – 70 (+4),
- Козельский район – 62 (+3),
- Жуковский район – 56 (+2),
- Дзержинский район – 51 (+3),
- Людиновский район – 45 (+2),
- Сухиничский район – 31 (+2),
- Думиничский район – 29 (+2),
- Медынский район – 28 (+3),
- Тарусский район – 27 (+4),
- Бабынинский район – 26 (+4),
- Юхновский район – 25 (+4),
- Ферзиковский район - 23 (+3),
- Хвастовичский район – 22 (+3),
- Перемышльский район – 21 (+3),
- Спас-Деменский район – 20 (+2),
- Жиздринский район – 19 (+2),
- Мещовский район – 19 (+2),
- Мосальский район - 18 (+2),
- Куйбышевский район – 16 (+1),
- Барятинский район – 15 (+1),
- Ульяновский район – 15 (+1),
- Износковский район – 14 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 31 октября 2021 года.
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