Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 31 октября, подтвердили 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 960, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 103 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 50 506 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 85 и 86 лет, 59-летний пациент из Козельского района и 87-летний житель Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 854 калужанина.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1600 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 693 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 93 (+4),

Боровский район – 81 (+2),

Малоярославецкий район – 81 (+4),

Кировский район – 70 (+4),

Козельский район – 62 (+3),

Жуковский район – 56 (+2),

Дзержинский район – 51 (+3),

Людиновский район – 45 (+2),

Сухиничский район – 31 (+2),

Думиничский район – 29 (+2),

Медынский район – 28 (+3),

Тарусский район – 27 (+4),

Бабынинский район – 26 (+4),

Юхновский район – 25 (+4),

Ферзиковский район - 23 (+3),

Хвастовичский район – 22 (+3),

Перемышльский район – 21 (+3),

Спас-Деменский район – 20 (+2),

Жиздринский район – 19 (+2),

Мещовский район – 19 (+2),

Мосальский район - 18 (+2),

Куйбышевский район – 16 (+1),

Барятинский район – 15 (+1),

Ульяновский район – 15 (+1),

Износковский район – 14 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 31 октября 2021 года.

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