В Калужской области еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 854, сообщили в воскресенье, 31 октября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 180 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 52 960.

За последние сутки в нашем регионе 103 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 50 506 калужан.

На лечении с ковидом остаются 1600 человек.

Вакцинированы - 342 723 человека.

По всей России выявлены за сутки 40 993 случая коронавируса. За весь период - 8 513 790. Выписаны за сутки – 27 115, за весь период – 7 358 539. За последние сутки в стране от ковида умерли 1158 человек, за все время – 238 538.

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