Калужские торговые центры опустели после введения ограничений для подростков

Из роста заболеваемости коронавирусом в Калужской области несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей. И это сразу же сказалось на обстановке в крупных торговых центрах Калуги, сообщают наши читатели.

Если раньше там постоянно собирались подростки, то сейчас – пусто.

- Дочка захотела пойти в кинотеатр, - рассказала нам одна калужанка. – Пошли вместе с ней, купили ей билет, но на входе ребенка отказались пускать одного, даже если бы я ждала ее возле входа в кинотеатр. Все ссылаются на постановление губернатора. А в «Макдональдс» вообще только по паспорту пускают

Напомним, до 15 ноября в Калужской области несовершеннолетним без сопровождения родителей нельзя одним ходить в торговые центры, рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, детские развлекательные центры, театры, филармонии, концертные залы и кинотеатры.

На фудкортах стало заметно больше пустых мест.

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