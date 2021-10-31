Калужские торговые центры опустели после введения ограничений для подростков
Из роста заболеваемости коронавирусом в Калужской области несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей. И это сразу же сказалось на обстановке в крупных торговых центрах Калуги, сообщают наши читатели.
Если раньше там постоянно собирались подростки, то сейчас – пусто.
- Дочка захотела пойти в кинотеатр, - рассказала нам одна калужанка. – Пошли вместе с ней, купили ей билет, но на входе ребенка отказались пускать одного, даже если бы я ждала ее возле входа в кинотеатр. Все ссылаются на постановление губернатора. А в «Макдональдс» вообще только по паспорту пускают
Напомним, до 15 ноября в Калужской области несовершеннолетним без сопровождения родителей нельзя одним ходить в торговые центры, рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, детские развлекательные центры, театры, филармонии, концертные залы и кинотеатры.
На фудкортах стало заметно больше пустых мест.
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