В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 30 октября, подтвердили 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 780, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 233 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 50 403 калужанина.

Подтверждены шесть новых смертей. Все умершие пациенты - из Калуги. Им было от 57 до 79 лет. В списке жертв эпидемии теперь 850 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1527 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 684 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 89 (+1),

Боровский район – 79 (+1),

Малоярославецкий район – 77 (0),

Кировский район – 66 (+2),

Козельский район – 59 (+2),

Жуковский район – 54 (+3),

Дзержинский район – 48 (+2),

Людиновский район – 43 (+2),

Сухиничский район – 29 (+4),

Думиничский район – 27 (+3),

Медынский район – 25 (+2),

Тарусский район – 23 (+2),

Бабынинский район – 22 (+2),

Юхновский район – 21 (+1),

Ферзиковский район - 20 (+1),

Хвастовичский район – 19 (+1),

Перемышльский район – 18 (+1),

Спас-Деменский район – 18 (+1),

Жиздринский район – 17 (+1),

Мещовский район – 17 (+1),

Мосальский район - 16 (+1),

Куйбышевский район – 15 (+1),

Барятинский район – 14 (+1),

Ульяновский район – 14 (+1),

Износковский район – 13 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 октября 2021 года.

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