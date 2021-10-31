В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 30 октября, подтвердили 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 780, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 233 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 50 403 калужанина.
Подтверждены шесть новых смертей. Все умершие пациенты - из Калуги. Им было от 57 до 79 лет. В списке жертв эпидемии теперь 850 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1527 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 684 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 89 (+1),
- Боровский район – 79 (+1),
- Малоярославецкий район – 77 (0),
- Кировский район – 66 (+2),
- Козельский район – 59 (+2),
- Жуковский район – 54 (+3),
- Дзержинский район – 48 (+2),
- Людиновский район – 43 (+2),
- Сухиничский район – 29 (+4),
- Думиничский район – 27 (+3),
- Медынский район – 25 (+2),
- Тарусский район – 23 (+2),
- Бабынинский район – 22 (+2),
- Юхновский район – 21 (+1),
- Ферзиковский район - 20 (+1),
- Хвастовичский район – 19 (+1),
- Перемышльский район – 18 (+1),
- Спас-Деменский район – 18 (+1),
- Жиздринский район – 17 (+1),
- Мещовский район – 17 (+1),
- Мосальский район - 16 (+1),
- Куйбышевский район – 15 (+1),
- Барятинский район – 14 (+1),
- Ульяновский район – 14 (+1),
- Износковский район – 13 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 30 октября 2021 года.
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