Еще шесть человек умерли в Калужской области от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще шесть смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 850, сообщили в субботу, 30 октября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 184 новых случая заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Рекорд обновляется третий день подряд. Общее количество заболевших выросло до 52 780.

За последние сутки в нашем регионе 133 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 50 403 калужанина.

На лечении с ковидом остаются 1527 человек.

Вакцинированы - 342 723 человека.

По всей России выявлен за сутки 40 251 случай коронавируса. За весь период - 8 472 797. Выписаны за сутки – 28 909, за весь период – 7 331 424. За последние сутки в стране от ковида умерли 1160 человек, за все время – 237 380.

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