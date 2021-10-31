В Калужской области количество вызовов скорой помощи выросло до 1300 в сутки

Калужская скорая помощь в последние недели принимает 1300 вызовов в сутки. Это почти в девять раз больше, чем до пандемии коронавируса, сообщили 30 октября в правительстве области.

Количество госпитализация в сутки выросло в четыре раза – до 150-170.

В областной больнице ежесуточный объем потребляемого кислорода вырос в четыре раза – с 500 тысяч до 2 миллионов литров.

Количество коек для больных ковидом в последние полтора месяца увеличилось с 1100 до 2580. Свободны из них лишь 14%.

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