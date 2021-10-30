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Губернатор Калужской области обратился к антиваксерам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.10.2021 00:33 0 41
Губернатор Калужской области обратился к антиваксерам

В Калужской области за прошедшую неделю почти 30 000 человек сделали прививку от коронавируса. Об этом вечером в пятницу, 29 октября, сообщил губернатор Владислав ШАПША. Свое видеообращение он записал в поезде, на котором возвращался из командировки в Москву.

- Главное на этой неделе - это, конечно же, вакцинация, - подчеркнул Шапша. - Хочу назвать вам одну цифру – почти 30 000 человек, жителей Калужской области, вакцинировалось за прошедшую неделю. Это очень серьезный результат, и я радуюсь за каждого калужанина, жителя нашего региона, который сделал прививку, потому что это, конечно же, возможность сохранить здоровье, возможность всем нам не входить в локдаун, не вводить дополнительные ограничения. И дать возможность нашим медикам наконец-то вылечить всех тех, кто заболел этой неприятной, страшной болезнью.

Глава Калужской области также обратился к антиваксерам, которые отказываются делать прививку.

- Не хочу никого пугать, вы все и так знаете историю о коронавирусе, - отметил он. - И у меня даже претензий никаких нет к нашим антиваксерам. Есть только одно пожелание – вы, конечно, в праве иметь любое мнение свое и убеждение, но, если все-таки считаете важным сохранить вашу жизнь и здоровье – вы привейтесь обязательно, а потом говорите все, что хотите.

Видеообращение Шапши 29 октября.

Шапша также намекнул на новые возможные ограничения, а также рассказал, что скоро пойдет делать вторую прививку от COVID-19:

Очень важно, чтобы все мы подошли готовыми к нашим новогодним праздникам, зиме, весне. И никто у нас не отнял эти праздники, никто не отнял нашу жизнь, наше здоровье. Чтобы нам не пришлось вводить какие-то новые ограничения. Чтобы все у нас было в порядке. Мы смогли преодолеть с вами непростые волны – первую, вторую, вот уже третью коронавируса. Мы всегда с вами были вместе. Чем убедить, честно говоря, я даже не знаю. Могу только сказать, что я сделал прививку. Вся моя семья сделала прививку – и жена, и родители. И сейчас, в конце ноября, подходит время ревакцинации. Я вместе со своими близкими это обязательно сделаю. Хочу попросить вас о том же. Прививайтесь, будьте здоровы и говорите друг другу добрые слова.  

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.10.2021 00:33 0 41
Тэги: общество область коронавирус статистика здравоохранение владислав шапша видео
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