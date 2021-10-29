В 12 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в четверг, 28 октября, подтвердили 177 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 415, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 178 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 50 061 калужанин.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались 61-летний житель Калуги, 67-летний пациент из Сухиничского района, 81-летний житель Козельского района и 84-летний пациент из Медынского района. В списке жертв эпидемии теперь 839 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1515 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
В 12 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 10 - выросло, в четырех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 680 (+1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 90 (-2),
- Боровский район – 80 (-1),
- Малоярославецкий район – 77 (-2),
- Кировский район – 64 (+1),
- Козельский район – 59 (-1),
- Жуковский район – 52 (+1),
- Дзержинский район – 48 (-1),
- Людиновский район – 43 (-1),
- Сухиничский район – 27 (-2),
- Думиничский район – 25 (+1),
- Медынский район – 24 (+1),
- Тарусский район – 22 (-1),
- Бабынинский район – 21 (-1),
- Юхновский район – 21 (-1),
- Ферзиковский район - 20 (-1),
- Хвастовичский район – 20 (0),
- Перемышльский район – 18 (-1),
- Спас-Деменский район – 18 (0),
- Жиздринский район – 17 (0),
- Мещовский район – 17 (+1),
- Мосальский район - 16 (0),
- Куйбышевский район – 15 (+1),
- Барятинский район – 14 (+1),
- Ульяновский район – 14 (+1),
- Износковский район – 13 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 октября 2021 года.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!