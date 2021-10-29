В 12 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 28 октября, подтвердили 177 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 415, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 178 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 50 061 калужанин.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались 61-летний житель Калуги, 67-летний пациент из Сухиничского района, 81-летний житель Козельского района и 84-летний пациент из Медынского района. В списке жертв эпидемии теперь 839 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1515 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

В 12 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 10 - выросло, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 680 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 90 (-2),

Боровский район – 80 (-1),

Малоярославецкий район – 77 (-2),

Кировский район – 64 (+1),

Козельский район – 59 (-1),

Жуковский район – 52 (+1),

Дзержинский район – 48 (-1),

Людиновский район – 43 (-1),

Сухиничский район – 27 (-2),

Думиничский район – 25 (+1),

Медынский район – 24 (+1),

Тарусский район – 22 (-1),

Бабынинский район – 21 (-1),

Юхновский район – 21 (-1),

Ферзиковский район - 20 (-1),

Хвастовичский район – 20 (0),

Перемышльский район – 18 (-1),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Жиздринский район – 17 (0),

Мещовский район – 17 (+1),

Мосальский район - 16 (0),

Куйбышевский район – 15 (+1),

Барятинский район – 14 (+1),

Ульяновский район – 14 (+1),

Износковский район – 13 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 28 октября 2021 года.

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