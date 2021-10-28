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В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.10.2021 09:23 1 980
В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 27 октября, подтвердили 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 238, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 160 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 49 883 калужанина.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались 62-летний житель Калуги, 47-летний пациент из Спас-Деменского района, 88-летний житель Козельского района, 55-летний пациент из Боровского района и житель Ферзиковского района 54 лет. В списке жертв эпидемии теперь 835 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1520 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

В 10 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 14 - выросло, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 679 (-2 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 92 (-1),
  • Боровский район – 81 (-2),
  • Малоярославецкий район – 79 (-1),
  • Кировский район – 63 (-1),
  • Козельский район – 60 (0),
  • Жуковский район – 51 (+1),
  • Дзержинский район – 49 (-3),
  • Людиновский район – 44 (-1),
  • Сухиничский район – 29 (-1),
  • Думиничский район – 24 (-1),
  • Медынский район – 23 (-1),
  • Тарусский район – 23 (0),
  • Бабынинский район – 22 (+1),
  • Юхновский район – 22 (+2),
  • Ферзиковский район - 21 (+2),
  • Хвастовичский район – 20 (+3),
  • Перемышльский район – 19 (+3),
  • Спас-Деменский район – 18 (+2),
  • Жиздринский район – 17 (+2),
  • Мещовский район – 16 (+1),
  • Мосальский район - 16 (+2),
  • Куйбышевский район – 14 (+1),
  • Барятинский район – 13 (+1),
  • Ульяновский район – 13 (+1),
  • Износковский район – 12 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 октября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 октября 2021 года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.10.2021 09:23 1 980
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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