В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 27 октября, подтвердили 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 238, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 160 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 49 883 калужанина.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались 62-летний житель Калуги, 47-летний пациент из Спас-Деменского района, 88-летний житель Козельского района, 55-летний пациент из Боровского района и житель Ферзиковского района 54 лет. В списке жертв эпидемии теперь 835 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1520 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
В 10 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 14 - выросло, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 679 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 92 (-1),
- Боровский район – 81 (-2),
- Малоярославецкий район – 79 (-1),
- Кировский район – 63 (-1),
- Козельский район – 60 (0),
- Жуковский район – 51 (+1),
- Дзержинский район – 49 (-3),
- Людиновский район – 44 (-1),
- Сухиничский район – 29 (-1),
- Думиничский район – 24 (-1),
- Медынский район – 23 (-1),
- Тарусский район – 23 (0),
- Бабынинский район – 22 (+1),
- Юхновский район – 22 (+2),
- Ферзиковский район - 21 (+2),
- Хвастовичский район – 20 (+3),
- Перемышльский район – 19 (+3),
- Спас-Деменский район – 18 (+2),
- Жиздринский район – 17 (+2),
- Мещовский район – 16 (+1),
- Мосальский район - 16 (+2),
- Куйбышевский район – 14 (+1),
- Барятинский район – 13 (+1),
- Ульяновский район – 13 (+1),
- Износковский район – 12 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 октября 2021 года.
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