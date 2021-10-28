В 14 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 27 октября, подтвердили 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 238, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 160 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 49 883 калужанина.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались 62-летний житель Калуги, 47-летний пациент из Спас-Деменского района, 88-летний житель Козельского района, 55-летний пациент из Боровского района и житель Ферзиковского района 54 лет. В списке жертв эпидемии теперь 835 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1520 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

В 10 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 14 - выросло, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 679 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 92 (-1),

Боровский район – 81 (-2),

Малоярославецкий район – 79 (-1),

Кировский район – 63 (-1),

Козельский район – 60 (0),

Жуковский район – 51 (+1),

Дзержинский район – 49 (-3),

Людиновский район – 44 (-1),

Сухиничский район – 29 (-1),

Думиничский район – 24 (-1),

Медынский район – 23 (-1),

Тарусский район – 23 (0),

Бабынинский район – 22 (+1),

Юхновский район – 22 (+2),

Ферзиковский район - 21 (+2),

Хвастовичский район – 20 (+3),

Перемышльский район – 19 (+3),

Спас-Деменский район – 18 (+2),

Жиздринский район – 17 (+2),

Мещовский район – 16 (+1),

Мосальский район - 16 (+2),

Куйбышевский район – 14 (+1),

Барятинский район – 13 (+1),

Ульяновский район – 13 (+1),

Износковский район – 12 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 27 октября 2021 года.

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