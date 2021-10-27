В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 26 октября, подтвердили 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 064, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 174 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 49 723 калужанина.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались два жителя Калуги 82 и 70 лет, 84-летний пациент из Обнинска, 66-летний житель Думиничского района, 91-летний пациент из Бабынинского района. В списке жертв эпидемии теперь 830 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1511 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

В 18 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в пяти - выросло, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 681 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 93 (-1),

Боровский район – 83 (-2),

Малоярославецкий район – 80 (-1),

Кировский район – 64 (0),

Козельский район – 60 (-1),

Дзержинский район – 52 (-2),

Жуковский район – 50 (-2),

Людиновский район – 45 (-1),

Сухиничский район – 30 (-1),

Думиничский район – 25 (-1),

Медынский район – 24 (-1),

Тарусский район – 23 (-1),

Бабынинский район – 21 (-1),

Юхновский район – 20 (-1),

Ферзиковский район - 19 (-1),

Хвастовичский район – 17 (-1),

Перемышльский район – 16 (-1),

Спас-Деменский район – 16 (-1),

Жиздринский район – 15 (0),

Мещовский район – 15 (0),

Мосальский район - 14 (+1),

Куйбышевский район – 13 (+1),

Барятинский район – 12 (+1),

Ульяновский район – 12 (+1),

Износковский район – 11 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 октября 2021 года.

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