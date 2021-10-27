В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 26 октября, подтвердили 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 064, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 174 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 49 723 калужанина.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались два жителя Калуги 82 и 70 лет, 84-летний пациент из Обнинска, 66-летний житель Думиничского района, 91-летний пациент из Бабынинского района. В списке жертв эпидемии теперь 830 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1511 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
В 18 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в пяти - выросло, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 681 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 93 (-1),
- Боровский район – 83 (-2),
- Малоярославецкий район – 80 (-1),
- Кировский район – 64 (0),
- Козельский район – 60 (-1),
- Дзержинский район – 52 (-2),
- Жуковский район – 50 (-2),
- Людиновский район – 45 (-1),
- Сухиничский район – 30 (-1),
- Думиничский район – 25 (-1),
- Медынский район – 24 (-1),
- Тарусский район – 23 (-1),
- Бабынинский район – 21 (-1),
- Юхновский район – 20 (-1),
- Ферзиковский район - 19 (-1),
- Хвастовичский район – 17 (-1),
- Перемышльский район – 16 (-1),
- Спас-Деменский район – 16 (-1),
- Жиздринский район – 15 (0),
- Мещовский район – 15 (0),
- Мосальский район - 14 (+1),
- Куйбышевский район – 13 (+1),
- Барятинский район – 12 (+1),
- Ульяновский район – 12 (+1),
- Износковский район – 11 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 октября 2021 года.
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