В Калужской области еще пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 830, сообщили во вторник, 26 октября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 162 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 52 064.

За последние сутки в нашем регионе 174 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 49 723 калужанина.

На лечении с ковидом остаются 1511 человек.

Вакцинированы - 342 723 человека.

По всей России выявлено за сутки 36 436 случаев коронавируса. За весь период - 8 316 019. Выписаны за сутки – 26 973, за весь период – 7 213 584. За последние сутки в стране от ковида умерли 1106 человек, за все время – 232 775.

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