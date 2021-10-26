В 24 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 25 октября, подтвердили 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 51 902, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 201 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 49 549 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги 91, 90, 71 и 64 лет, а также 77-летний пациент из Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 825 калужан.

На лечении остаются 1528 человек.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 683 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 94 (-3),

Боровский район – 85 (-2),

Малоярославецкий район – 81 (-2),

Кировский район – 64 (-3),

Козельский район – 61 (-2),

Дзержинский район – 54 (-2),

Жуковский район – 52 (-2),

Людиновский район – 46 (-2),

Сухиничский район – 31 (-2),

Думиничский район – 26 (-3),

Медынский район – 25 (-1),

Тарусский район – 24 (-1),

Бабынинский район – 22 (-1),

Юхновский район – 21 (-1),

Ферзиковский район - 20 (-1),

Хвастовичский район – 18 (-1),

Перемышльский район – 17 (-1),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Жиздринский район – 15 (-1),

Мещовский район – 15 (0),

Мосальский район - 13 (-1),

Куйбышевский район – 12 (-1),

Барятинский район – 11 (-1),

Ульяновский район – 11 (-1),

Износковский район – 10 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 октября 2021 года.

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