В 24 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 25 октября, подтвердили 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 51 902, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 201 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 49 549 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги 91, 90, 71 и 64 лет, а также 77-летний пациент из Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 825 калужан.
На лечении остаются 1528 человек.
В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 683 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 94 (-3),
- Боровский район – 85 (-2),
- Малоярославецкий район – 81 (-2),
- Кировский район – 64 (-3),
- Козельский район – 61 (-2),
- Дзержинский район – 54 (-2),
- Жуковский район – 52 (-2),
- Людиновский район – 46 (-2),
- Сухиничский район – 31 (-2),
- Думиничский район – 26 (-3),
- Медынский район – 25 (-1),
- Тарусский район – 24 (-1),
- Бабынинский район – 22 (-1),
- Юхновский район – 21 (-1),
- Ферзиковский район - 20 (-1),
- Хвастовичский район – 18 (-1),
- Перемышльский район – 17 (-1),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Жиздринский район – 15 (-1),
- Мещовский район – 15 (0),
- Мосальский район - 13 (-1),
- Куйбышевский район – 12 (-1),
- Барятинский район – 11 (-1),
- Ульяновский район – 11 (-1),
- Износковский район – 10 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 октября 2021 года.
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