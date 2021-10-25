В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 825, сообщили в понедельник, 25 октября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 166 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 51 902.

За последние сутки в нашем регионе 201 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 49 549 калужан.

На лечении остаются 1528 человек.

Вакцинированы - 342 723 человека.

По всей России выявлено за сутки 37 930 случаев коронавируса. За весь период - 8 279 573. Выписаны за сутки – 20 690, за весь период – 7 186 611. За последние сутки в стране от ковида умерли 1069 человек, за все время – 231 669.

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