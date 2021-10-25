В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 24 октября, подтвердили 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 51 736, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 130 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 49 348 калужан.
Подтверждены шесть новых смертей. Скончались три жителя Калуги 75, 66 и 61 года, 81-летний пациент из Дзержинского района, 88-летний житель Козельского района и 72-летний пациент из Мосальского района. В списке жертв эпидемии теперь 820 калужан.
На лечении остаются 1568 человек.
В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 687 (+2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 97 (+2),
- Боровский район – 87 (+3),
- Малоярославецкий район – 83 (0),
- Кировский район – 67 (0),
- Козельский район – 63 (+1),
- Дзержинский район – 56 (+1),
- Жуковский район – 54 (+1),
- Людиновский район – 48 (+1),
- Сухиничский район – 33 (+1),
- Думиничский район – 29 (+1),
- Медынский район – 26 (+1),
- Тарусский район – 25 (+1),
- Бабынинский район – 23 (+1),
- Юхновский район – 22 (+1),
- Ферзиковский район - 21 (+2),
- Хвастовичский район – 19 (+1),
- Перемышльский район – 18 (+1),
- Спас-Деменский район – 17 (+1),
- Жиздринский район – 16 (+1),
- Мещовский район – 15 (+1),
- Мосальский район - 14 (+1),
- Куйбышевский район – 13 (+1),
- Барятинский район – 12 (+1),
- Ульяновский район – 12 (+1),
- Износковский район – 11 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 октября 2021 года.
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