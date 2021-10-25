В 24 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 24 октября, подтвердили 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 51 736, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 130 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 49 348 калужан.

Подтверждены шесть новых смертей. Скончались три жителя Калуги 75, 66 и 61 года, 81-летний пациент из Дзержинского района, 88-летний житель Козельского района и 72-летний пациент из Мосальского района. В списке жертв эпидемии теперь 820 калужан.

На лечении остаются 1568 человек.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 687 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 97 (+2),

Боровский район – 87 (+3),

Малоярославецкий район – 83 (0),

Кировский район – 67 (0),

Козельский район – 63 (+1),

Дзержинский район – 56 (+1),

Жуковский район – 54 (+1),

Людиновский район – 48 (+1),

Сухиничский район – 33 (+1),

Думиничский район – 29 (+1),

Медынский район – 26 (+1),

Тарусский район – 25 (+1),

Бабынинский район – 23 (+1),

Юхновский район – 22 (+1),

Ферзиковский район - 21 (+2),

Хвастовичский район – 19 (+1),

Перемышльский район – 18 (+1),

Спас-Деменский район – 17 (+1),

Жиздринский район – 16 (+1),

Мещовский район – 15 (+1),

Мосальский район - 14 (+1),

Куйбышевский район – 13 (+1),

Барятинский район – 12 (+1),

Ульяновский район – 12 (+1),

Износковский район – 11 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 октября 2021 года.

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