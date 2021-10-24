В Калужской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще шесть смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 820, сообщили в воскресенье, 24 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 165 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 51 736.

За последние сутки в нашем регионе 130 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 49 348 калужан.

На лечении остаются 1579 человек.

Вакцинированы - 319 079 человек. Коллективный иммунитет - 39,6%.

По всей России выявлено за сутки 35 660 случаев коронавируса. За весь период - 8 241 643. Выписаны за сутки – 22 784, за весь период – 7 165 921. За последние сутки в стране от ковида умерли 1072 человека, за все время – 230 600.

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