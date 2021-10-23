В Калужской области еще пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 814, сообщили в субботу, 23 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 167 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 51 571.

За последние сутки в нашем регионе 150 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 49 218 калужан.

На лечении остаются 1544 человека.

Вакцинированы - 319 079 человек. Коллективный иммунитет - 39,6%.

По всей России выявлено за сутки 37 678 случаев коронавируса. За весь период - 8 205 983. Выписаны за сутки – 26 077, за весь период – 7 143 137. За последние сутки в стране от ковида умерли 1075 человек, за все время – 229 528.

Тем временем

За вчерашний день скончались пять жителей региона.

А что творится на прививочных пунктах после ввода обязательной вакцинации, разбирался наш журналист.

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