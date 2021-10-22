В Калужской области еще пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 809, сообщили в пятницу, 22 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 164 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 51 404.

За последние сутки в нашем регионе 194 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 49 068 калужанина.

На лечении остаются 1527 человек.

Вакцинированы - 319 079 человек. Коллективный иммунитет - 39,6%.

По всей России выявлен за сутки 37 141 случай коронавируса. За весь период - 8 168 305. Выписаны за сутки – 25 453, за весь период – 7 117 060. За последние сутки в стране от ковида умерли 1064 человека, за все время – 228 453.

Тем временем

Опубликовано постановление правительства о введении новых ограничений в Калужской области. Подробности.

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