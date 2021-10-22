В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 21 октября, подтвердили 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 51 240, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 166 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 48 874 калужанина.

Подтверждены шесть новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги в возрасте от 71 до 91 года, 65-летний пациент из Жуковского района и 97-летний житель Тарусского района. В списке жертв эпидемии теперь 804 калужанина.

На лечении остаются 1562 человека.

В 14 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в восьми - выросло, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 688 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 97 (-1),

Боровский район – 87 (-1),

Малоярославецкий район – 85 (-1),

Кировский район – 67 (-1),

Козельский район – 61 (+1),

Дзержинский район – 55 (-1),

Жуковский район – 53 (-1),

Людиновский район – 47 (-1),

Сухиничский район – 34 (+1),

Думиничский район – 29 (+1),

Медынский район – 24 (-1),

Тарусский район – 24 (+1),

Бабынинский район – 23 (+1),

Юхновский район – 22 (+1),

Ферзиковский район - 21 (+1),

Хвастовичский район – 19 (0),

Перемышльский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (-1),

Жиздринский район – 16 (-1),

Мещовский район – 16 (0),

Мосальский район - 14 (-1),

Куйбышевский район – 13 (-1),

Барятинский район – 12 (-1),

Ульяновский район – 11 (0),

Износковский район – 9 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 октября 2021 года.

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