В 25 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 20 октября, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 51 074, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 202 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 48 708 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались 95-летний житель Дзержинского района, 63-летний пациент из Малоярославецкого района, 69-летний житель Козельского района, 84-летний пациент из Мещовского района и 78-летний житель Спас-Деменского района. В списке жертв эпидемии теперь 798 калужан.

На лечении остаются 1568 человек.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 687 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 98 (0),

Боровский район – 88 (-3),

Малоярославецкий район – 86 (-3),

Кировский район – 68 (-3),

Козельский район – 60 (-2),

Дзержинский район – 56 (-1),

Жуковский район – 54 (-2),

Людиновский район – 48 (-3),

Сухиничский район – 33 (-2),

Думиничский район – 28 (-2),

Медынский район – 25 (-2),

Тарусский район – 23 (-2),

Бабынинский район – 22 (-2),

Юхновский район – 21 (-2),

Ферзиковский район - 20 (-2),

Хвастовичский район – 19 (-2),

Перемышльский район – 18 (-2),

Спас-Деменский район – 18 (-1),

Жиздринский район – 17 (-1),

Мещовский район – 16 (-1),

Мосальский район - 15 (-1),

Куйбышевский район – 14 (-1),

Барятинский район – 13 (-1),

Ульяновский район – 11 (-1),

Износковский район – 10 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 октября 2021 года.

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