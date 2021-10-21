В 25 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 20 октября, подтвердили 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 51 074, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 202 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 48 708 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались 95-летний житель Дзержинского района, 63-летний пациент из Малоярославецкого района, 69-летний житель Козельского района, 84-летний пациент из Мещовского района и 78-летний житель Спас-Деменского района. В списке жертв эпидемии теперь 798 калужан.
На лечении остаются 1568 человек.
В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 687 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 98 (0),
- Боровский район – 88 (-3),
- Малоярославецкий район – 86 (-3),
- Кировский район – 68 (-3),
- Козельский район – 60 (-2),
- Дзержинский район – 56 (-1),
- Жуковский район – 54 (-2),
- Людиновский район – 48 (-3),
- Сухиничский район – 33 (-2),
- Думиничский район – 28 (-2),
- Медынский район – 25 (-2),
- Тарусский район – 23 (-2),
- Бабынинский район – 22 (-2),
- Юхновский район – 21 (-2),
- Ферзиковский район - 20 (-2),
- Хвастовичский район – 19 (-2),
- Перемышльский район – 18 (-2),
- Спас-Деменский район – 18 (-1),
- Жиздринский район – 17 (-1),
- Мещовский район – 16 (-1),
- Мосальский район - 15 (-1),
- Куйбышевский район – 14 (-1),
- Барятинский район – 13 (-1),
- Ульяновский район – 11 (-1),
- Износковский район – 10 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 октября 2021 года.
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