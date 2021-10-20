В Калужской области еще пять человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 798, сообщили в среду, 20 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 159 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 51 074.

За последние сутки в нашем регионе 202 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 48 708 калужан.

На лечении остаются 1568 человек.

По всей России выявлены за сутки 34 073 случая коронавируса. За весь период - 8 094 825. Выписан за сутки – 25 231, за весь период – 7 065 712. За последние сутки в стране от ковида умерли 1028 человек, за все время – 226 353.

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