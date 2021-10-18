В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 17 октября, подтвердили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 50 601, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 169 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 48 183 калужанина.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два человека из Калуги 77 и 52 лет, 67-летний житель Людиновского района и 85-летний пациент из Тарусского района. В списке жертв эпидемии теперь 785 калужан.
На лечении остаются 1633 человека.
В 18 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в шести - выросло, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 693 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 102 (+1),
- Боровский район – 93 (-1),
- Малоярославецкий район – 93 (+1),
- Кировский район – 73 (-1),
- Козельский район – 64 (-1),
- Дзержинский район – 59 (-1),
- Жуковский район – 56 (-1),
- Людиновский район – 51 (-1),
- Сухиничский район – 35 (+1),
- Думиничский район – 30 (-1),
- Медынский район – 27 (0),
- Тарусский район – 25 (-1),
- Бабынинский район – 24 (-1),
- Юхновский район – 24 (+1),
- Ферзиковский район - 23 (+1),
- Хвастовичский район – 22 (+1),
- Перемышльский район – 19 (-1),
- Спас-Деменский район – 19 (0),
- Жиздринский район – 17 (-1),
- Мещовский район – 17 (-1),
- Мосальский район - 15 (-2),
- Куйбышевский район – 14 (-2),
- Барятинский район – 13 (-1),
- Ульяновский район – 13 (-1),
- Износковский район – 12 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 октября 2021 года.
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