В 18 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 17 октября, подтвердили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 50 601, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 169 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 48 183 калужанина.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два человека из Калуги 77 и 52 лет, 67-летний житель Людиновского района и 85-летний пациент из Тарусского района. В списке жертв эпидемии теперь 785 калужан.

На лечении остаются 1633 человека.

В 18 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в шести - выросло, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 693 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 102 (+1),

Боровский район – 93 (-1),

Малоярославецкий район – 93 (+1),

Кировский район – 73 (-1),

Козельский район – 64 (-1),

Дзержинский район – 59 (-1),

Жуковский район – 56 (-1),

Людиновский район – 51 (-1),

Сухиничский район – 35 (+1),

Думиничский район – 30 (-1),

Медынский район – 27 (0),

Тарусский район – 25 (-1),

Бабынинский район – 24 (-1),

Юхновский район – 24 (+1),

Ферзиковский район - 23 (+1),

Хвастовичский район – 22 (+1),

Перемышльский район – 19 (-1),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Жиздринский район – 17 (-1),

Мещовский район – 17 (-1),

Мосальский район - 15 (-2),

Куйбышевский район – 14 (-2),

Барятинский район – 13 (-1),

Ульяновский район – 13 (-1),

Износковский район – 12 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 октября 2021 года.

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