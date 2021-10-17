В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 785, сообщили в воскресенье, 17 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 158 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 50 601.

За последние сутки в нашем регионе 169 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 48 183 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 34 303 случая коронавируса. За весь период - 7 992 687. Выписаны за сутки – 18 717, за весь период – 7 000 624. За последние сутки в стране от ковида умерли 997 человек, за все время – 223 312.

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