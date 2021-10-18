Минздрав объяснил очереди из скорых в калужскую инфекционку наплывом пациентов в тяжелом состоянии

На минувших выходных калужане выложили в социальных сетях фото очередей из машин скорой помощи на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе в Калуге. По словам авторов снимков, пациенты ждали внутри автомобилей по два часа. Эту ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Мы связались с руководством инфекционной больницы и скорой медицинской помощи и выяснили, что вчера, действительно, было госпитализировано очень много пациентов в состоянии средней и тяжёлой степени тяжести, - пояснили в Минздраве. - Ожидание на территории инфекционной больницы не превышало 30 минут. Уже через несколько часов автомобилей на территории не было, наши сотрудники выезжали на место, чтобы в этом убедиться.

Также в министерстве отметили, что часть скорых стояли к новому ковидному госпиталю.

Ситуацию с коронавирусом в регионе Минздрав назвал тяжелой. При этом медики объясняют рост заболеваемости тем, что жители не носят маски и не делают прививку от ковида.

Также отмечается, что COVID-19 в Калужской области выявлен у 50 601 человека. Привитых среди них - 1,4%. Это чуть более 700 человек.

Тем временем

В Калужской области обязательная вакцинация от коронавируса вводится с 18 октября.

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