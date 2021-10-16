В Калуге за неделю родились 74 ребенка

В Калуге за неделю, с 11 по 16 октября, родились 74 ребенка. Среди них было 44 девочки и 30 мальчиков. Об этом вечером в субботу, 16 октября, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных была дна двойня.

Самой молодой маме исполнилось 18 лет, самой старшей - 41 год. Самому молодому папе - 21 год, самому старшему - 58 лет.

За этот же период заключили брак 59 пар новобрачных.

Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, самой старшей - 65. Самому молодому жениху - 20 лет, самому старшему - 76.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!