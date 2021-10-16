В калужских поликлиниках закончились бесплатные лекарства для больных коронавирусом

В последние дни калужане, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях, начали жаловаться в соцсетях на отсутствие бесплатных лекарств.

- Лекарства в поликлинике мне не выдали, у меня поражение 20%. Попросту сказали: «Закончились!», - написала одна из женщин на странице губернатора.

- Обеспечьте лекарствами все поликлиники, - попросила еще одна калужанка.

Ситуацию 15 октября прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Возможно, лекарства закончились в связи с увеличением числа заболевших, - пояснили в Минздраве. - Препараты должны поступить в поликлиники уже на этой неделе.

В Калужской области заболеваемость COVID-19 растет с начала октября. На этой неделе зафиксирован максимальный суточный прирост за осень 2021 года.

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