В Калужской области вновь пять человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 772, сообщили в четверг, 14 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 157 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за осень 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 50 128.

За последние сутки в нашем регионе 153 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 47 693 калужанина.

На лечении остаются 1663 человека.

По всей России выявлены за сутки 31 299 случаев коронавируса. За весь период - 7 892 980. Выписаны за сутки – 21 670, за весь период – 6 937 756. За последние сутки в стране от ковида умерли 986 человек, за все время – 220 315.

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