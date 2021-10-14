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В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2021 11:22 0 1009
В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 13 октября, подтвердили 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 49 971, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 144 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 47 540 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались 83-летний житель Калуги, 80-летний житель Бабынинского района, 64-летний пациент из Мосальского района, 34-летний житель Дзержинского района и 46-летний житель Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 767 калужан.

На лечении остаются 1667 человек.

В 10 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 13 - выросло, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 694 (-3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 106 (-1),
  • Боровский район – 98 (+1),
  • Малоярославецкий район – 93 (-1),
  • Кировский район – 72 (-1),
  • Козельский район – 68 (-1),
  • Дзержинский район – 61 (-1),
  • Жуковский район – 57 (-1),
  • Людиновский район – 51 (+1),
  • Сухиничский район – 33 (+1),
  • Думиничский район – 31 (+1),
  • Медынский район – 29 (-1),
  • Тарусский район – 28 (-1),
  • Бабынинский район – 27 (0),
  • Юхновский район – 25 (-1),
  • Ферзиковский район - 24 (+1),
  • Хвастовичский район – 22 (+1),
  • Перемышльский район – 21 (+1),
  • Спас-Деменский район – 19 (+1),
  • Жиздринский район – 18 (+1),
  • Мещовский район – 17 (0),
  • Мосальский район - 16 (+1),
  • Куйбышевский район – 15 (+1),
  • Барятинский район – 14 (+1),
  • Ульяновский район – 13 (0),
  • Износковский район – 12 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 октября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 октября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2021 11:22 0 1009
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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