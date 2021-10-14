В 13 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 13 октября, подтвердили 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 49 971, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 144 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 47 540 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались 83-летний житель Калуги, 80-летний житель Бабынинского района, 64-летний пациент из Мосальского района, 34-летний житель Дзержинского района и 46-летний житель Боровского района. В списке жертв эпидемии теперь 767 калужан.
На лечении остаются 1667 человек.
В 10 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в 13 - выросло, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 694 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 106 (-1),
- Боровский район – 98 (+1),
- Малоярославецкий район – 93 (-1),
- Кировский район – 72 (-1),
- Козельский район – 68 (-1),
- Дзержинский район – 61 (-1),
- Жуковский район – 57 (-1),
- Людиновский район – 51 (+1),
- Сухиничский район – 33 (+1),
- Думиничский район – 31 (+1),
- Медынский район – 29 (-1),
- Тарусский район – 28 (-1),
- Бабынинский район – 27 (0),
- Юхновский район – 25 (-1),
- Ферзиковский район - 24 (+1),
- Хвастовичский район – 22 (+1),
- Перемышльский район – 21 (+1),
- Спас-Деменский район – 19 (+1),
- Жиздринский район – 18 (+1),
- Мещовский район – 17 (0),
- Мосальский район - 16 (+1),
- Куйбышевский район – 15 (+1),
- Барятинский район – 14 (+1),
- Ульяновский район – 13 (0),
- Износковский район – 12 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 октября 2021 года.
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