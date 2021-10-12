В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в понедельник, 11 октября, подтвердили 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 49 675, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 144 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 47 250 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги 84, 83, 75 и 67 лет, а также пациент из Козельского района 76 лет. В списке жертв эпидемии теперь 758 калужан.

На лечении остаются 1667 человек.

В 13 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в девяти - выросло, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 699 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 108 (+1),

Боровский район – 96 (+1),

Малоярославецкий район – 93 (+1),

Кировский район – 72 (+1),

Козельский район – 68 (+1),

Дзержинский район – 61 (-3),

Жуковский район – 59 (-2),

Людиновский район – 51 (-1),

Сухиничский район – 33 (-2),

Думиничский район – 32 (-1),

Медынский район – 31 (-1),

Тарусский район – 30 (-1),

Бабынинский район – 26 (-1),

Юхновский район – 25 (-1),

Ферзиковский район - 22 (-1),

Хвастовичский район – 20 (-1),

Перемышльский район – 19 (+1),

Спас-Деменский район – 19 (+2),

Жиздринский район – 17 (+1),

Мещовский район – 16 (0),

Мосальский район - 16 (0),

Куйбышевский район – 15 (0),

Барятинский район – 14 (0),

Ульяновский район – 13 (-1),

Износковский район – 12 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 октября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.