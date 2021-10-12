В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в понедельник, 11 октября, подтвердили 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 49 675, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 144 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 47 250 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги 84, 83, 75 и 67 лет, а также пациент из Козельского района 76 лет. В списке жертв эпидемии теперь 758 калужан.
На лечении остаются 1667 человек.
В 13 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в девяти - выросло, в четырех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 699 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 108 (+1),
- Боровский район – 96 (+1),
- Малоярославецкий район – 93 (+1),
- Кировский район – 72 (+1),
- Козельский район – 68 (+1),
- Дзержинский район – 61 (-3),
- Жуковский район – 59 (-2),
- Людиновский район – 51 (-1),
- Сухиничский район – 33 (-2),
- Думиничский район – 32 (-1),
- Медынский район – 31 (-1),
- Тарусский район – 30 (-1),
- Бабынинский район – 26 (-1),
- Юхновский район – 25 (-1),
- Ферзиковский район - 22 (-1),
- Хвастовичский район – 20 (-1),
- Перемышльский район – 19 (+1),
- Спас-Деменский район – 19 (+2),
- Жиздринский район – 17 (+1),
- Мещовский район – 16 (0),
- Мосальский район - 16 (0),
- Куйбышевский район – 15 (0),
- Барятинский район – 14 (0),
- Ульяновский район – 13 (-1),
- Износковский район – 12 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 октября 2021 года.
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