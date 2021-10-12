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В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2021 09:20 2 471
В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в понедельник, 11 октября, подтвердили 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 49 675, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 144 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 47 250 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги 84, 83, 75 и 67 лет, а также пациент из Козельского района 76 лет. В списке жертв эпидемии теперь 758 калужан.

На лечении остаются 1667 человек.

В 13 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в девяти - выросло, в четырех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 699 (+3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 108 (+1),
  • Боровский район – 96 (+1),
  • Малоярославецкий район – 93 (+1),
  • Кировский район – 72 (+1),
  • Козельский район – 68 (+1),
  • Дзержинский район – 61 (-3),
  • Жуковский район – 59 (-2),
  • Людиновский район – 51 (-1),
  • Сухиничский район – 33 (-2),
  • Думиничский район – 32 (-1),
  • Медынский район – 31 (-1),
  • Тарусский район – 30 (-1),
  • Бабынинский район – 26 (-1),
  • Юхновский район – 25 (-1),
  • Ферзиковский район - 22 (-1),
  • Хвастовичский район – 20 (-1),
  • Перемышльский район – 19 (+1),
  • Спас-Деменский район – 19 (+2),
  • Жиздринский район – 17 (+1),
  • Мещовский район – 16 (0),
  • Мосальский район - 16 (0),
  • Куйбышевский район – 15 (0),
  • Барятинский район – 14 (0),
  • Ульяновский район – 13 (-1),
  • Износковский район – 12 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 октября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 октября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2021 09:20 2 471
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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