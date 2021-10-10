В Калуге за неделю родились 104 ребенка

В Калуге за неделю, с 4 по 9 октября, родились 104 ребенка. Среди них 52 девочки и 52 мальчика, сообщили в воскресенье в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных была одна двойня.

Самой молодой маме исполнилось 19 лет, самой старшей - 48. Самому молодому папе - 22 года, самому старшему - 45 лет.

В нашем городе появились Николь, Марьяна, Эллиана, Ника, Мирослав, Лука, Макар, Ролан и Аврора.

Также за неделю в Калуге сыграли 49 свадеб. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, самой старшей - 56. Самому молодому жениху - 20 лет, самому старшему - 58.