В 24 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 7 октября, подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 49 104, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 170 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 46 604 калужанина.

Подтверждены три новые смерти. Скончались два жителя Калуги 66 и 52 лет, а также 62-летний житель Людиновского района. В списке жертв эпидемии теперь 740 калужан.

На лечении остаются 1760 человек.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в двух - выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 700 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 110 (-5),

Боровский район – 99 (-1),

Малоярославецкий район – 96 (-1),

Кировский район – 74 (-2),

Козельский район – 73 (-1),

Дзержинский район – 69 (-1),

Жуковский район – 65 (-2),

Людиновский район – 58 (-1),

Сухиничский район – 39 (-1),

Думиничский район – 38 (-1),

Медынский район – 37 (-1),

Тарусский район – 34 (-1),

Бабынинский район – 32 (+1),

Юхновский район – 31 (+1),

Ферзиковский район - 28 (-1),

Хвастовичский район – 25 (-1),

Перемышльский район – 21 (-1),

Спас-Деменский район – 20 (-1),

Жиздринский район – 18 (-2),

Мещовский район – 18 (-1),

Мосальский район - 17 (-1),

Куйбышевский район – 16 (-1),

Барятинский район – 15 (-1),

Ульяновский район – 14 (-2),

Износковский район – 13 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 октября 2021 года.

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