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В 24 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 08.10.2021 09:34 0 298
В 24 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 7 октября, подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 49 104, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 170 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 46 604 калужанина.

Подтверждены три новые смерти. Скончались два жителя Калуги 66 и 52 лет, а также 62-летний житель Людиновского района. В списке жертв эпидемии теперь 740 калужан.

На лечении остаются 1760 человек.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в двух - выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 700 (-3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 110 (-5),
  • Боровский район – 99 (-1),
  • Малоярославецкий район – 96 (-1),
  • Кировский район – 74 (-2),
  • Козельский район – 73 (-1),
  • Дзержинский район – 69 (-1),
  • Жуковский район – 65 (-2),
  • Людиновский район – 58 (-1),
  • Сухиничский район – 39 (-1),
  • Думиничский район – 38 (-1),
  • Медынский район – 37 (-1),
  • Тарусский район – 34 (-1),
  • Бабынинский район – 32 (+1),
  • Юхновский район – 31 (+1),
  • Ферзиковский район - 28 (-1),
  • Хвастовичский район – 25 (-1),
  • Перемышльский район – 21 (-1),
  • Спас-Деменский район – 20 (-1),
  • Жиздринский район – 18 (-2),
  • Мещовский район – 18 (-1),
  • Мосальский район - 17 (-1),
  • Куйбышевский район – 16 (-1),
  • Барятинский район – 15 (-1),
  • Ульяновский район – 14 (-2),
  • Износковский район – 13 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 октября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 октября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 08.10.2021 09:34 0 298
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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