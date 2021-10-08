В 24 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 7 октября, подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 49 104, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 170 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 46 604 калужанина.
Подтверждены три новые смерти. Скончались два жителя Калуги 66 и 52 лет, а также 62-летний житель Людиновского района. В списке жертв эпидемии теперь 740 калужан.
На лечении остаются 1760 человек.
В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в двух - выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 700 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 110 (-5),
- Боровский район – 99 (-1),
- Малоярославецкий район – 96 (-1),
- Кировский район – 74 (-2),
- Козельский район – 73 (-1),
- Дзержинский район – 69 (-1),
- Жуковский район – 65 (-2),
- Людиновский район – 58 (-1),
- Сухиничский район – 39 (-1),
- Думиничский район – 38 (-1),
- Медынский район – 37 (-1),
- Тарусский район – 34 (-1),
- Бабынинский район – 32 (+1),
- Юхновский район – 31 (+1),
- Ферзиковский район - 28 (-1),
- Хвастовичский район – 25 (-1),
- Перемышльский район – 21 (-1),
- Спас-Деменский район – 20 (-1),
- Жиздринский район – 18 (-2),
- Мещовский район – 18 (-1),
- Мосальский район - 17 (-1),
- Куйбышевский район – 16 (-1),
- Барятинский район – 15 (-1),
- Ульяновский район – 14 (-2),
- Износковский район – 13 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 октября 2021 года.
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