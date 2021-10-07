В Калужской области три человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 740, сообщили в четверг, 7 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 130 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 49 104.

За последние сутки в нашем регионе 170 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 46 604 калужанинина.

На лечении остаются 1750 человек.

По всей России выявлены за сутки 27 550 случаев коронавируса. За весь период - 7 690 110. Выписаны за сутки – 20 330, за весь период – 6 799 230. За последние сутки в стране от ковида умерли 924 человека, за все время – 213 549.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.