В 25 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 5 октября, подтвердили 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 48 833, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 200 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 46 251 калужанин.

Подтверждены три новые смерти. Скончались 60-летний житель Кировского района, 74-летний пациент из Медынского района и 62-летний житель Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 732 калужанина.

На лечении остаются 1850 человек.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в Калуге - выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 708 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 119 (-4),

Боровский район – 102 (-3),

Малоярославецкий район – 100 (-3),

Кировский район – 79 (-2),

Козельский район – 77 (-3),

Дзержинский район – 72 (-2),

Жуковский район – 69 (-2),

Людиновский район – 63 (-2),

Сухиничский район – 44 (-1),

Думиничский район – 42 (-2),

Медынский район – 39 (-3),

Тарусский район – 37 (-3),

Бабынинский район – 33 (-3),

Юхновский район – 31 (-3),

Ферзиковский район - 30 (-3),

Хвастовичский район – 27 (-5),

Перемышльский район – 23 (-4),

Спас-Деменский район – 23 (-3),

Жиздринский район – 22 (-3),

Мещовский район – 20 (-5),

Мосальский район - 20 (-4),

Куйбышевский район – 19 (-3),

Барятинский район – 18 (-3),

Ульяновский район – 17 (-4),

Износковский район – 16 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 октября 2021 года.

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