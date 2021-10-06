В 25 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 5 октября, подтвердили 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 48 833, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 200 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 46 251 калужанин.
Подтверждены три новые смерти. Скончались 60-летний житель Кировского района, 74-летний пациент из Медынского района и 62-летний житель Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 732 калужанина.
На лечении остаются 1850 человек.
В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в Калуге - выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 708 (+1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 119 (-4),
- Боровский район – 102 (-3),
- Малоярославецкий район – 100 (-3),
- Кировский район – 79 (-2),
- Козельский район – 77 (-3),
- Дзержинский район – 72 (-2),
- Жуковский район – 69 (-2),
- Людиновский район – 63 (-2),
- Сухиничский район – 44 (-1),
- Думиничский район – 42 (-2),
- Медынский район – 39 (-3),
- Тарусский район – 37 (-3),
- Бабынинский район – 33 (-3),
- Юхновский район – 31 (-3),
- Ферзиковский район - 30 (-3),
- Хвастовичский район – 27 (-5),
- Перемышльский район – 23 (-4),
- Спас-Деменский район – 23 (-3),
- Жиздринский район – 22 (-3),
- Мещовский район – 20 (-5),
- Мосальский район - 20 (-4),
- Куйбышевский район – 19 (-3),
- Барятинский район – 18 (-3),
- Ульяновский район – 17 (-4),
- Износковский район – 16 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 октября 2021 года.
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