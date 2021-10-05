Главные новости в Калужской области 5 октября: запрет на стоянку и особняк за 11 миллионов

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 5 октября.

Новые знаки

На отдельных участках трех улиц Калуги запретили стоянку. Публикуем фото и карты.

Дорогое наследие

Городская управа Калуги повторно выставила на продажу дом купца Алтынникова. Начальная цена на объект культурного наследия, расположенный на улице Подвойского, составляет 11,4 миллиона рублей. Летом его пытались продать за 14 миллионов.

Нужна помощь

В Калуге срочно ищут кровь второй положительной группы для 11-летнего Арсения Ефимова.

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