Горуправа Калуги повторно выставила на продажу старинный дом купца Алтынникова

Городская управа Калуги повторно выставила на продажу дом купца Алтынникова. Начальная цена на объект культурного наследия, расположенный на улице Подвойского, 6, составляет 11,4 миллиона рублей.

Двухэтажное здание было построено в начале XIX века калужским купцом 2-й гильдии Андрианом Кирилловичем Алтынниковым, занимавшимся хлебной торговлей. Он оставил дом своим сыновьям. А с 1860-х годов вплоть до советского периода усадьба принадлежала купцам Вашковым. В начале 1920-х дом разделили на квартиры.

Вместе со зданием площадью 316 квадратных метров продается участок в 898 квадратных метров.

Согласно акту технического состояния, дом нуждается в ремонтно-реставрационных работах.

Заявки на участие в торгах на покупку этого дома принимаются до 8 ноября, сообщили 4 октября в управлении экономики и имущественных отношений городской управы Калуги.

Отметим, что летом 2021 года этот дом пытались продать за 14 миллионов рублей, однако тогда торги не состоялись.