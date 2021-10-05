В Калуге на трех улицах запретили остановку и стоянку

На трех улицах Калуги установили новые дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку. Во вторник, 5 октября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Речь идет об участке улицы Жукова в районе перекрестка с улицей Энгельса, улице Вилонова в районе домов №14 и №16, а также улицы Генерала Попова между домами №16 и №18.

Кроме того, на улице Турбостроителей установили дорожные знаки «Жилая зона».

На перекрестке улицы Никитина и 2-го Тульского переулка появились знаки приоритета.

Улица Жукова. Ограничения введены от дома №10 до перекрестка с Горького и от дома №3 до перекрестка с Энгельса.

Улица Вилонова. От дома №16 до перекрестка с Луначарского.

Улица Генерала Попова.

Улица Турбостроителей.

В городской управе просят калужских водителей быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.