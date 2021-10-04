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Минздрав попросил калужан вызывать врача на дом с помощью чат-бота в Telegram

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2021 16:46 0 379
Минздрав попросил калужан вызывать врача на дом с помощью чат-бота в Telegram

В Калужской области растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. В соцсетях люди жалуются на большие очереди и трудности с дозвоном до регистратур. В понедельник, 4 октября, министерство здравоохранения Калужской области сообщило о новом способе связи пациентов с поликлиниками.

- Если вам необходим вызов врача на дом себе или своим родственникам, вы можете оформить его самостоятельно с помощью бесплатного чат-бота в мессенджере Telegram, - заявили в Минздраве. - Для активации чат-бота позвоните оператору по номеру *040.

Дозваниваться на горячую линию в таком случае придется только один раз. После оформления вызов врача на дом будет возможен через чат-бот в первой половине дня - с 8:00 до 13:00.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2021 16:46 0 379
Тэги: общество здравоохранение коронавирус
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