Минздрав попросил калужан вызывать врача на дом с помощью чат-бота в Telegram

В Калужской области растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. В соцсетях люди жалуются на большие очереди и трудности с дозвоном до регистратур. В понедельник, 4 октября, министерство здравоохранения Калужской области сообщило о новом способе связи пациентов с поликлиниками.

- Если вам необходим вызов врача на дом себе или своим родственникам, вы можете оформить его самостоятельно с помощью бесплатного чат-бота в мессенджере Telegram, - заявили в Минздраве. - Для активации чат-бота позвоните оператору по номеру *040.

Дозваниваться на горячую линию в таком случае придется только один раз. После оформления вызов врача на дом будет возможен через чат-бот в первой половине дня - с 8:00 до 13:00.