В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 1,3%

В Калужской области за неделю, с 27 сентября по 3 октября, 11190 человек обратились к врачам по поводу заболевания ОРВИ. Это на 1,3% менее, чем неделей ранее, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что заболеваемость респираторными инфекциями на 79,2% превышает средние значения.

Пороговые показатели превышены во всех возрастных группах, кроме детей с 7 до 14 лет. У пациентов в возрасте от 15 и старше показатели превышены на 166,3%.

В Калуге эпидемическая ситуация более напряженная, подчеркивают в Роспотребнадзоре. В областной столице показатели превышены на 160,6%. За неделю заболели 7120 человек во всех возрастных группах. В категории 15+ показатели заболеваемости превышены на 244,7%.

13 человек с ОРВИ за неделю пришлось госпитализировать.

А вот случаев гриппа официально в области пока не было. Привиты от этой болезни уже 61424 калужанина.

В школах Калуги из-за ОРВИ занятия не останавливались. В Козельском районе на карантин не была закрыта ни одна школа. В Бабынинском и Сухиничском районах – по одной группе в детских садах.