В Калужской области 303 524 человека привились от коронавируса
В Калужской области по данным на утро 4 октября прививку от коронавируса сделали 303 524 человека. Такие данные сообщили нам в пресс-службе правительства.
По информации министерства здравоохранения Калужской области, уже несколько недель в нашем регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19.
Сейчас у заболевших выявляется в основном дельта-штамм. Медики отмечают, что болезнь протекает тяжело и у взрослых, и у детей.
При этом среди госпитализированных почти нет пациентов, которые сделали прививку от коронавируса.
- Единственным способом защитить себя и близких является вакцинация, - прокомментировал ситуацию заместитель министра здравоохранения региона Илья СОВАКОВ. - Пройти её можно, предварительно записавшись через сайт Госуслуги, в любом удобном для вас вакцинальном пункте или записаться по телефону *040.
4 октября в Калужскую область привезли еще 5 670 доз вакцины «ЭпиВакКорона».
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