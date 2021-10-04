В Калужской области 303 524 человека привились от коронавируса

В Калужской области по данным на утро 4 октября прививку от коронавируса сделали 303 524 человека. Такие данные сообщили нам в пресс-службе правительства.

По информации министерства здравоохранения Калужской области, уже несколько недель в нашем регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Сейчас у заболевших выявляется в основном дельта-штамм. Медики отмечают, что болезнь протекает тяжело и у взрослых, и у детей.

При этом среди госпитализированных почти нет пациентов, которые сделали прививку от коронавируса.

- Единственным способом защитить себя и близких является вакцинация, - прокомментировал ситуацию заместитель министра здравоохранения региона Илья СОВАКОВ. - Пройти её можно, предварительно записавшись через сайт Госуслуги, в любом удобном для вас вакцинальном пункте или записаться по телефону *040.

4 октября в Калужскую область привезли еще 5 670 доз вакцины «ЭпиВакКорона».